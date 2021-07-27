Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о дальнейшем развитии городского пляжа как зоны отдыха.

Он отметил, что набережную будут продлевать и благоустраивать ее новые участки. В этом вопросе есть поддержка председателя ГД Вячеслава Володина.

— В первую очередь необходимо обеспечить возможность безопасного выхода к Волге на протяжении всей городской зоны. Областная служба спасения и ГИМС займутся составлением технологической карты по расчистке дна, включая подъем затонувших судов. Для этого предстоит провести исследование акватории реки вдоль береговой линии. В работу включены профильные ведомства правительства области и мэрия города Саратова. Содействие также оказывает Александр Стрелюхин. Соответствующие документы будут включены в заявку на участие в федеральных программах для оказания финансовой помощи в реализации данного проекта, — обозначил чиновник.

Напомним, ранее на пресс-конференции «КП-Саратов» саратовский межрайонный природоохранный прокурор Виктор Ростов сообщал, что на дне в водоемах области лежат 43 таковых, однако у властей нет денег на их подъем.