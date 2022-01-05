Вечером 4 января спасатели пришли на помощь рыбаку из Энгельсского района.

В 16:40 к ним поступило сообщение о замерзаюшем на Волге рыбаке.

48-летнего гражданина эвакуировали на берег. От помощи врачей он отказался.