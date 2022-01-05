Домой Рубрики Новости Саратова Спасатели пришли на помощь рыбаку под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Спасатели пришли на помощь рыбаку под Саратовом По Новости Саратова - 05.01.2022 122 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вечером 4 января спасатели пришли на помощь рыбаку из Энгельсского района. В 16:40 к ним поступило сообщение о замерзаюшем на Волге рыбаке. 48-летнего гражданина эвакуировали на берег. От помощи врачей он отказался. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин: В саратовском аэроклубе построят новую взлетно-посадочную полосу и гостиницу Депутат Государственной думы Николай Панков отмечает день рождения На трассе под Саратовом вспыхнуло здание СТО ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин: В саратовском аэроклубе построят новую взлетно-посадочную полосу и гостиницу Новости Саратова - 05.01.2022 0 Председатель ГД Вячеслав Володин во время рабочей поездки посетил аэроклуб имени Гагарина в Дубках. Здесь завершен первый этап реконструкции: отремонтированы здания штаба и КПП,... Депутат Государственной думы Николай Панков отмечает день рождения 05.01.2022 На трассе под Саратовом вспыхнуло здание СТО 05.01.2022 Вячеслав Володин: Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. 05.01.2022 Мужчина пострадал в столкновении фуры и легковушки под Саратовом 05.01.2022