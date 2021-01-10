Вчера, 9 января, спасатели пять часов искали рыбака у села Мордово в Красноармейском районе. Об этом сообщили в облспасе.

Друзья 61-летнего мужчины сообщили, что они были вместе на Волге, а потом тот пропал.

Несколько групп из сотрудников экстренных служб — пешая и на снегоходах, выдвинулись на поиски. Они обследовали территорию от Мордово до Сосновки, береговую линию в районе Березовки.

Оказалось, что мужчина рыбачил в другом месте и ушел домой, но приятелям говорить об этом почему-то не захотел.



