Сегодня в Энгельса Саратовской области в канализационный самотечный коллектор провалились двое мужчин, сообщает пресс-служба облспаса.

По предварительным данным, 73-летний владелец гаража на улице Менделеева в Энгельсе вместе с электриком ГСК зашли в бокс, который располагается над запланированном в ремонту в понедельник коллектором и упали в 10-метровую яму. Предположительно, ее намыло две недели назад.

Спасатели извлекли одного из пострадавших — хозяина гаража, его придавило бочкой. И передали в руки медиков. Второй мужчина погиб. Сейчас его тело пытаются достать из коллектора.