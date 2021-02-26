Сегодня в Саратове прошли учения по подготовке спасательных подразделений к весеннему паводку, сообщает пресс-служба мэрии.

Спасатели проверяли готовность подразделений к ликвидации последствий паводка, а также готовность и работу системы оповещения населения в случае ЧС.

В процессе учения были проведены практические работы по устранению аварийной ситуации на ливневом коллекторе между Вольской и Шелковичной в районе Саратовской государственной юридической академии и отработке вводных, предусмотренных планом командно-штабного учения.

Напомним, позавчера, 24 февраля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин предупредил главу региона Валерия Радаева о том, что весенний паводок в 2021 году может быть очень сильным.