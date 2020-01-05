Сегодня, 5 января, в Саратове спасатели, врачи и сотрудники полиции выехали на вызов, который оказался ложным. Об этом сообщает облспас.

Обратившийся мужчина поведал, что в колодце у дома № 12 на улице Осипова находится маленькая девочка и не в состоянии выбраться наружу сама. Также он добавил, что не смог достать ребенка.

Прибывшие медики убедились, то 34-летний заявитель находится в неадекватном состоянии, а девочка — лишь плод его воображения.

Помимо этого, мужчине мерещился и сам колодец. Сначала он принял за него едва заметный черный квадрат,а а после — вентиляционное отверстие.

Также неадекватный саратовец незадолго до вызова спецслужб ломился в одну из квартир дома. Сейчас его забрали полицейские, которые позже передадут его психиатрам.