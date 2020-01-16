Пенсионерка из Балакова Саратовской области застряла на карнизе и ей понадобилась помощь спасателей, рассказал новостному порталу «Новости Саратова» руководитель облспаса Юрий Юрин.

Вчера вечером в доме на улице Чапаева в Балакове 82-летняя пенсионерка уронила сумку, которая застряла на балконе одного из этажей ниже. Пытаясь вернуть собственность, женщина предприняла попытку спуститься по веревке и застряла на карнизе. Ее соседям пришлось вызвать спасателей.

Для того, чтобы спасти «альпинистку» сотрудникам облспаса пришлось вскрыть дверь в ее квартиру и спуститься за бабушкой при помощи горноспасательного снаряжения.

Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.