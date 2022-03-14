Мобильный отряд тяжелой техники Саратовской областной службы спасения пробивает утром 14 марта заметенные снегом дороги к селам.

Всю ночь спасатели чистили трассы к населенным пунктам Афанасьевка и Славянка Воскресенского района, а также Белогорское и Даниловка Красноармейского района.

В настоящее время спецтехника расчищает дорогу к Даниловке.

В работах принимают участие 5 бульдозеров, 5 шнекороторов, 5 грейдеров, 1 погрузчик и 2 машины сопровождения.

Спасатели уже расчистили трассы в Балаковском, Марксовском, Ершовском,. Федоровском, Екатериновском районах и на территории областного центра.