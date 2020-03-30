Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Ершовского района Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Вчера, 29 марта, житель села Перекопное Ершовского района, чей дом расположен на берегу реки Малый Узень, заметил в водоеме тело мужчины, пропавшего за три до этого. Он сообщил о находке в полицию. Прибывшие на место спасатели вытащили из реки труп 48-летнего местного жителя.

По предварительным данным следов насилия на теле не обнаружено. Проводится проверка.