В воскресенье 17 мая в Саратове спасатели пришли на помощь собаке, которая застряла в заборе. Об этом сообщает городская служба спасения.

Рано утром на пульт экстренной службы поступило обращение, что на улице Саратовсая у дома 58 в заборе застряла собака. Хозяин попытался самостоятельно помочь животному, но у него не вышло. Прибывшие на место сотрудники увидели, что собака просунула голову между прутьями забора и застряла. Специалисты горспаса с помощью гидравлического инструмента перекусили металлическое ограждение, достали животное из плена и вручили хозяину.