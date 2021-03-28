Домой Рубрики Новости Саратова Спасатели вытащили двух рыбаков из полыньи на Волге РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Спасатели вытащили двух рыбаков из полыньи на Волге По Новости Саратова - 28.03.2021 163 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 28 марта, энгельсские спасатели пришли на помощь двум рыбакам, которые провалились в полынью на Волге. Об этом сообщили в облспасе. Сотрудники экстренной службы вытащили граждан на берег и передали медикам “скорой помощи”. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Младенец пострадал в столкновении двух «Лад» в Саратове В Саратове стартовало обучение общественных наблюдателей на предстоящих сентябрьских выборах Мошенники оставили саратовцев без 60 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Спасатели вытащили двух рыбаков из полыньи на Волге Новости Саратова - 28.03.2021 0 Сегодня, 28 марта, энгельсские спасатели пришли на помощь двум рыбакам, которые провалились в полынью на Волге. Об этом сообщили в облспасе. Сотрудники экстренной службы вытащили... Младенец пострадал в столкновении двух «Лад» в Саратове 28.03.2021 В Саратове стартовало обучение общественных наблюдателей на предстоящих сентябрьских выборах 28.03.2021 Мошенники оставили саратовцев без 60 тыс рублей 28.03.2021 Сразу пятеро машин столкнулись у железнодорожного вокзала в Саратове 28.03.2021