Сегодня, 28 марта, энгельсские спасатели пришли на помощь двум рыбакам, которые провалились в полынью на Волге.

Об этом сообщили в облспасе.

Сотрудники экстренной службы вытащили граждан на берег и передали медикам “скорой помощи”.