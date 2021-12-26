В 22:50 на пульт оперативного дежурного областной службы спасения поступило сообщение о том, что у села Семено-Полтавка Ершовского района «ВАЗ-2112» съехал в кювет, в автомобиле находится двое взрослых и сильно замерзают. Спасатели эвакуировали двух человек, до ближайшего пункта жизнеобеспечения.

В 23:00 у села Поповка Хвалынского района «Хендай-Солярис» застрял в снежном заносе, в автомобиле находилось двое взрослых и двое детей. Спасатели обогрели людей в служебном автомобиле. После очистки дороги они продолжили движение.

В 00:45 у ппоселка Фурманово Марксовского района в снегу застрял «ВАЗ-2114, водитель начал очень сильно замерзать. Спасатели эвакуировали мужчину до ближайшего пункта жизнеобеспечения.

В 01:30 у деревни Большой Кушум Балаковского района в снегу застряла «Газель», водитель замерзает и просит помощи в эвакуации. Спасатели эвакуировали мужчину 1992 года рождения до ближайшего пункта жизнеобеспечения.

