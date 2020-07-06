Вчера, 5 июля, в службу спасения поступил вызов от сотрудников магазина «Спутник» о застрявшем на крыше котенке. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской городской службы спасения.

Сотрудники магазина сообщили, что у них на крыше мяукает котенок, которого они сами достать не могут. Сотрудники поисково-спасательной службы отправились на вызов в Волжский район на 3-й Овсяной проезд.

С помощью специальной трехколенной лестницы им удалось залезть на крышу, но животное найти удалось не сразу.

Ориентируясь на протяжное мяуканье напуганного котика, спасатели обнаружили его между двумя металлическими листами. Малыш застрял там и не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели достали напуганного котенка и передали его заявителям.