Сегодня около 12:50 произошло ДТП на улице Огородная, 169 в Заводском районе Саратова, об этом появилась информация в социальных сетях.

Сотрудники пресс-службы ГИБДД подтвердили произошедший случай и дали комментарий. Оказалось, что грузовик ЗИЛ, по государственным номерам принадлежащий Орловской области, ехал по улице Огородная Заводского района, как вдруг водитель заметил падающее дерево. Чтобы не допустить падения рухнувшего дерева на автомобиль, водитель экстренно изменил направление движения. Попытка увернуться от упавшего дерева оказалась для водителя ЗИЛа не самой удачной – он врезался в другое дерево.

Тем временем рухнувшее дерево упало на трамвайные пути, из-за чего сейчас приостановлено движение трамваев в обе стороны по маршруту №8. Такая информация появилась в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».