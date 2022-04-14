В Духовницком районе спасенных балаковскими врачами мать и ее новорожденного ребенка выписали из больницы. Об этом сообщил зампред-министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале.

— История со спасением беременной из Духовницкого, которая произошла в прошлую пятницу, и которую я назвал «целой спецоперацией», благополучно завершилась. Маму с ребенком выписали. Здоровы и радостны! Дочь назвали Алисой. Папа их старшая дочь рады больше всего. Слава богу! Всем, кто принимал участие в спасении этих двух хрупких жизней, низкий поклон и благодарность от всего сердца! Спасибо, коллеги! — выразил благодарность Костин.

Напомним, ЧП произошло 8 апреля в селе Полеводино. Беременной в третий раз женщине стало плохо, и муж сам повез ее в районную больницу. Ситуация осложнялась паводком, о чем доложили главе регионального минздрава. Чиновник решил отправить на место лучших балаковских реаниматологов и гинекологов. Медиков транспортировали на вертолёте МИ-8.