Подводный охотник утонул в реке Голый Карамыш рядом с селом Бобровка Красноармейского района Саратовской области. Об этом информационного порталу «Новости Саратова» рассказал руководитель облспаса Юрий Юрин.

По предварительным данным, 2 февраля 30-летний мужчина поехал на подводную охоту на своем автомобилей ВАЗ-2114 и перестал выходить на связь. Взволнованные родственники сообщили об исчезновении в правоохранительные органы.

Во время обследования берега полицейские нашли машину на берегу и вызвали водолазов. Сегодня утром тело мужчины было обнаружено и извлечено из реки.

Проводится проверка.