Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 1 декабря побывали с проверкой в саратовской Областной туберкулезной больнице ФСИН (ОТБ-1).

Здесь заключенные рассказали правозащитникам о новых изощренных случаях издевательств.

Член Совета Андрей Бабушкин отметил, что им и его коллегой Евой Меркачевой были опрошены несколько десятков человек как в отряде, так и на личном приеме.

Выяснилось, что пытки применялись руководством больницы, чтобы сломить волю людей и заставить их подчиняться, а также для вымогательства денег.

Ева Меркачева подробно рассказала о новых пытках, которые устраивались в Саратове под крышей учреждения ФСИН.

Так, например, «человека засовывали в сумку (большую, дорожную), и так оставляли на какое-то время (сутки — трое). Другая — выливали медленно на лицо три ведра воды, он захлебывался, прощался с жизнью несколько раз за время экзекуции» , — написала Меркачева в сети Facebook.

Напомним, в начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о получении в свое распоряжение более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и Сизо. Причём, не только в Саратовской области, но и в других регионах страны.