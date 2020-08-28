В Саратове возобновились репетиции спектакля, основанного на воспоминаниях ветеранов о войне, сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Работать над созданием проекта инициативная группа начала еще в сентябре 2019 года. Тогда они посещали ветеранов и записывали их истории для дальнейшего сценария.

Чуть позже проект «Воспоминания о будущем» выиграл грант в размере 200 тысяч рублей.

— Мы все с нетерпением ждем, когда сможем показать на широкую аудиторию свое творение. Пока идут активные репетиции, ребята разучивают текст, вживаются в роли. Все это происходит под наставничеством опытного театрального режиссера Алины Бондарь, — рассказала руководитель проекта Марина Шевяхова.

В середине сентября 2020 года состоится премьера спектакля «Воспоминания о будущем» на площадке альтернативного психологического театра «Аффект». В Год памяти и славы жители Саратова смогут увидеть историю Великой Победы глазами наших ветеранов.