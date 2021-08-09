Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Никита Спесивов высказался о независимом наблюдении на выборах.

— Это важный гарант прозрачности, доступности и легитимности выборных процессов. Одним из его составляющих является и международное (иностранное наблюдение). Как стало известно на предстоящих выборах в депутаты Государственной Думы восьмого созыва БДИПЧ ОБСЕ отказалось направить своих наблюдателей. Однако на мой взгляд, приведенные данной организацией аргументы вряд ли можно считать убедительными. Российская Федерация выполнила все установленные международные рекомендации и действовала в соответствии с действующим законодательством. В части предоставления квоты требования БДИПЧ ОБСЕ (500 человек) можно считать необоснованно завышенными, в прошлые годы число его наблюдателей было в разы меньше, а если сравнивать количество членов делегации в других странах, то на президентских выборах в США их было 25, на выборах в Болгарии -12, в Нидерландах — пять. Россия же пригласила в разы больше. Прежде всего такое решение обусловлено требованиями безопасности, пандемия еще не закончилась, а многие европейские страны до сих пор «закрыты» из-за распространения в них дельта-штамма. В любом случае, уверен, данное решение никак не повлияет на открытость и демократичность предстоящих выборов, ожидается запланированное количество международных наблюдателей от других организаций, где представители других государств смогут убедиться в том, что российское избирательное законодательство является одним из самых прогрессивных, используя современные избирательные технологии и на всех установленных международных стандартах, — отметил он.