МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» мэрии Саратова возглавил экс-глава Заводского района Андрей Каргин. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» рассказала пресс-секретарь мэра Татьяна Плющева.

Новый начальник МУПа родился в декабре 1967 года. Работал начальником управления по физической культуре и спорту администрации Саратова. Исполнял обязанности главы администрации Заводского района. С марте 2014 по июль 2016 года был главой Заводского района. С августа 2016 по ноябрь 2018 года являлся директором саратовского МКУ «Транспортное управление». С ноября 2018 года руководил МУП «Физкультурно-спортивный комплекс».