Вчера, 7 августа, Саратовский центр «Мой бизнес» провел мастер-класс по digital-маркетинку, на котором спикер Андрей Никоноров рассказал о современных трендах продвижения в интернете.

Среди самых эффективных инструментов Андрей выделил CRM-системы, которые позволяют эффективно взаимодествовать с потенциальными клиентами и экономить время и силы своих сотрудников. Они стали популярнее в ериод изоляции, когда большая часть продаж перешла в онлайн, вследствии чего возникла нужда в дополнительных инструментах.

Мастер-класс проводился в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным при поддержке Минэкономразвития РФ и минэконом развития Саратовской области.