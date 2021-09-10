Саратовский центр «Мой бизнес» провел онлайн-семинар «Большие продажи без компромиссов и оправданий: система эффективных», на котором бизнес-тренер Сергей Семенов рассказал об эффективных алгоритмах риэлторской деятельности.

Он привел несколько конкретных примеров работы с возражениями клиентов, в ходе которых стало понятно по каким принципам стоит выстраивать эффективные коммуникации с заказчиками. Одним из залогов успешности риэлторского агентства является правильно составленный скрипт, по которому все сотрудники смогут грамотно предлагать клиентам свои услуги.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.