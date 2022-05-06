С 18 по 29 апреля 2022 года ветеринарный врач отдела ветеринарно-санитарной экспертизы прошел стажировку в ФГБУ «ЦНМВЛ» по теме: «Приготовление питательных сред.

Методы и порядок проведения контроля качества питательных сред». Объем учебного курса составил 72 часа.

В ходе обучения были рассмотрены учебно-методические и практические материалы по следующим вопросам:

Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям безопасности пищевых продуктов

Техника безопасности при работе с сухими питательными средами

Классификация и компоненты питательных сред

Этапы приготовления и контроль качества питательных сред

Современные питательные среды, используемые в санитарной и клинической микробиологии

Ведение эталонных штаммов микроорганизмов

Подготовка тест-штаммов для контроля питательной среды

Пути повышения качества микробиологических исследований

По окончании обучения получено удостоверение о повышении квалификации. Новые знания будут внедрены в практическую работу отдела.

Системная работа по повышению квалификации персонала – важная задача для любой аккредитованной лаборатории. Профессионализм специалистов испытательного центра позволяет обеспечить качество и достоверность проводимых исследований и гарантировать заказчикам высокий уровень оказания лабораторных услуг.