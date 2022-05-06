С 18 по 29 апреля 2022 года ветеринарный врач отдела ветеринарно-санитарной экспертизы прошел стажировку в ФГБУ «ЦНМВЛ» по теме: «Приготовление питательных сред.
Методы и порядок проведения контроля качества питательных сред». Объем учебного курса составил 72 часа.
В ходе обучения были рассмотрены учебно-методические и практические материалы по следующим вопросам:
Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям безопасности пищевых продуктов
Техника безопасности при работе с сухими питательными средами
Классификация и компоненты питательных сред
Этапы приготовления и контроль качества питательных сред
Современные питательные среды, используемые в санитарной и клинической микробиологии
Ведение эталонных штаммов микроорганизмов
Подготовка тест-штаммов для контроля питательной среды
Пути повышения качества микробиологических исследований
По окончании обучения получено удостоверение о повышении квалификации. Новые знания будут внедрены в практическую работу отдела.
Системная работа по повышению квалификации персонала – важная задача для любой аккредитованной лаборатории. Профессионализм специалистов испытательного центра позволяет обеспечить качество и достоверность проводимых исследований и гарантировать заказчикам высокий уровень оказания лабораторных услуг.