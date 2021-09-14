С 6 по 11 сентября 2021 года при поддержке Московского центра ВАО АЭС Балаковскую атомную станцию посетили специалисты учебно-тренировочного подразделения Армянской АЭС. Международный визит – бенчмаркинг – был посвящен изучению и обмену передовыми практиками в области подготовки персонала.

В ходе пятидневной встречи сотрудники учебно-тренировочного центра (УТЦ) Балаковской АЭС познакомили армянских коллег со своей системой подготовки и поддержания квалификации персонала, тематикой занятий и техническим оснащением учебных классов и лабораторий.

— Наш учебно-тренировочный центр, который создан еще в 1987 году, – это полноценное учреждение профессионального образования. Все инструкторы центра – специалисты с высшим образованием и большим опытом работы на атомной станции. В структуру центра входят несколько отделов подготовки персонала, отдел учебного-методического обеспечения, организации обучения и технического обслуживания. Инструкторы центра разрабатывают не только учебные материалы, но и стратегию профессионального развития сотрудников станции. Только за прошлый год 2,252 тысячи человек прошли обучение по программе поддержания квалификации, 2,1 тысячи специалистов – по повышению квалификации, — отметил заместитель начальника УТЦ Балаковской АЭС Алексей Негодяев.

Эксперты из Армении познакомились с практиками Балаковской АЭС по предотвращению ошибок персонала, сохранению критически важных знаний, от которых зависит безопасная эксплуатация атомной станции. Также они посетили несколько практических занятий, проводимых на полномасштабном тренажере – цифровом аналоге энергоблока-прототипа Балаковской АЭС, наблюдали за обучением смен

блочного щита управления по различным учебным сценариям.

— Идея этого бенчмаркинга возникла еще в 2017 году, во время проведения на нашей атомной станции миссии технической поддержки Московского центра ВАО АЭС. Посещение Балаковской атомной станции для изучения деятельности учебно-тренировочного центра было одним из предложений экспертов ВАО. Мы у себя на станции тоже ведем планомерную работу по подготовке персонала, и практики, с которыми мы здесь познакомились, будут очень полезны для улучшения нашей работы. Особый интерес у нас вызвала методика балаковских коллег по сохранению критически важных знаний, — подчеркнул Агарон Манукян, заместитель начальника учебно-тренировочного подразделения по техническим средствам обучения Армянской АЭС.