Приобретение качественных и полезных товаров — понятное желание каждого человека. Но как понять, какая именно продукция является таковой?

Ответ на этот вопрос знают в ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».

На сегодняшнем круглом столе в пресс-центре “КП-Саратов”, приуроченном ко Всемирному Дню Качества, Вадим Рудольф — начальник отдела по сертификации учреждения, объяснил, что все работы идут в рамках национальной системы сертификации. Ее главная цель — возрождение доверия потребителей к качеству продукции со знаком ГОСТ. Производитель, который прошел сертификацию в данной системе, может маркировать свои товары специальным знаком и QR-кодом. На них и нужно обращать внимание при выборе товара.

Если вы хотите узнать, есть ли такой продукт в системе НСС, достаточно скачать приложение для смартфона и проверить QR-код. Через него уже можно перейти по ссылке в реестр, где есть соответствующая запись о продукции.

Виктория Лелюхина, заместитель начальника испытательной лаборатории ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» подчеркнула, что система НСС хороша тем, что товар проверяют одновременно на качество и безопасность. Эти слова очень похожи, но синонимами не является. Например, к первому понятию относится массовая доля жира, белка, влаги, пористость хлебобулочных изделий. Если употребить в пищу продукцию с нарушениями этого профиля, ничего критичного с человеком не произойдет. Тогда как превышение токсичных элементов — свинца, кадмия или пестицидов опасно для потребителя.

За десять месяцев 2020 года лаборатория проверила более 5,5 тысячи образцов, в 11 процентах от этого числа выявлено несоответствие санитарным правилам, ТУ, ГОСТам, микробиологическим и физическим показателям. Характерные нарушения для рыбной продукции — превышение массовой доли ледяной глазури, жира — в колбасе.

Она отметила, что в прошлом году цифра была куда больше, сейчас количество таких товаров на полках магазинов уменьшается.

Кроме того, сейчас по правилам необходимо ставить продукцию с заменителями молочного жира отдельно от той, где этого нет. И конечно же, сообщать об этом потребителю — добавлять такие сведения на упаковку, в состав товара. Производители понимают это и не утаивают эту информацию от покупателей.

Однако, нарушения все равно случаются. Представитель Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ирина Данилова отметила, что за десять месяцев поступило около трех тысяч обращений от жителей региона на товары и услуги. Вторым граждане недовольны немного больше.

Основная доля обращений по услугам — связь (19 процентов), ЖКХ (17 процентов), финансы (15 процентов), остальные — менее десяти процентов.

Управление проводит как административные меры, так и защищает права потребителей в суде.

Отметим, что на встрече также присутствовала Елена Суслова, начальник отдела стандартизации сертификации и оптимизации бизнеса ООО «Саратоворгсинтез», а также представители из министерства промышленности и экономики региона, а также сельского хозяйства.