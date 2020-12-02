Специалисты саратовского филиала АО «Управление отходами» провели первые консультации с командами – участниками международного конкурса «Школа реальных дел». Специально для него компания разработала два кейса.

В первом кейсе учащимся предложено задуматься о необходимости замены одноразовой упаковки. Во втором – обратить внимание на уровень экологических знаний общества и запустить тематический челлендж.

На предложенные компанией кейсы заявились более 10 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Чувашия, Свердловской и Иркутской областей. Специалисты саратовского филиала в качестве куратора-работодателя уже провели онлайн-консультации с командами и поставили им первые задачи для реализации их будущих проектов.

«Школа реальных дел» — это международный конкурс проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач работодателей. В этом году проект проводится в девятый раз. Саратовский филиал АО «Управление отходами» впервые выступил автором и куратором проектов, посвященных проблемам экологии.

В этом году конкурс проводится в онлайн формате. В нём принимают участие свыше 500 учащихся из 23 регионов страны. 56 компаний-работодателей презентовали участникам 80 кейсов.

В течение четырех месяцев участники кейсовой игры будут разрабатывать свои проекты по заданным темам, после чего кураторы определят команды, прошедшие отборочный тур. В апреле 2021 года они примут участие в финальной конференции проектов, на которой будут названы победители.