Специалисты контакт-центра Саратовского регоператора АО «Ситиматик» обработали более 60 тысяч звонков с начала текущего года. Важным нововведением стало усиление работы с потребителями услуги по обращению с ТКО посредством обзвона юрлиц. Данная практика позволила оперативно информировать контрагентов о готовности документов, а также расширить круг потребителей, которым сообщают о накопленной задолженности и необходимости ее оплатить.

В среднем количество входящих звонков различной тематики достигает 400 в день. Большая часть вопросов консультационного характера: проверка состояния лицевого счета, разъяснение порядка начислений платы за услугу по обращению с ТКО, правил предоставления рассрочек по платежам, помощь в работе с online-сервисами оплаты и электронным документооборотом. Доля звонков по вопросу качества работы мусоровывозящих компаний составляет около 3,5%.

—Актуальным все еще остается вопрос корректировки данных в лицевых счетах. Изменение собственника помещения, количества жильцов, – все это отражаются на расчетах при начислении платы. Для формирования корректных платежных документов мы рекомендуем гражданам своевременно информировать расчетный центр либо свою управляющую организацию обо всех изменениях. Уверен, что каждый обратившийся в наш контакт-центр получается исчерпывающий ответ на свои вопросы. В свою очередь каждый звонок позволяет нам эффективнее работать над улучшением качества оказания коммунальной услуги, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, по вопросам, касающимся оплаты услуги по обращению с ТКО, внесению изменений в лицевой счет, можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. По вопросам, связанным с качеством работы мусоровывозящих компаний, заключению договоров юрлицами и ИП – в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону 8 (8452) 25-64-90.