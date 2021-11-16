Накануне, 15 ноября, специалисты минприроды осуществили выезд в Волжский район Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее мы писали о незаконной свалке в этом районе, на которую пожаловались местные жители. Инспекторы обнаружили на территории разнообразный мусор, в том числе срубленные деревья и строительный хлам.

Среди прочего мусора находилось 17 мешков с различным неизвестным веществом.

-Мы отобрали пробы для определения токсичности вещества. Их направим на исследование в экологическую лабораторию ООО «Биосфера», – рассказала начальник центрального инспекционного отдела минприроды региона Татьяна Курносова.

После получения результатов из лаборатории, их передадут по подведомственности в органы, осуществляющие государственный земельный надзор. Собственник будет обязан ликвидировать мусор.