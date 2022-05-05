Специалисты отдела серологии и генодиагностики ФГБУ «Саратовская МВЛ» подвели итоги работы по проведению ПЦР-исследований на африканскую чуму свиней в апреле.

В рамках мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории зоны обслуживания отдел серологии и генодиагностики ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» проводит исследование биологического материала от животных и проб животноводческой продукции.

Всего за апрель текущего года на выявление ДНК возбудителя заболевания отдел провел 584 исследования, из них: 104 испытания пищевой продукции (сырья и мясных изделий); 205 — крови свиней; 272 — патматериала от свиней; 3 — кормовых добавок.

Исследования доставленных проб проведены методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) согласно нормативным документам и в соответствии с областью аккредитации. Генетический материал вируса африканской чумы свиней в исследуемых пробах не обнаружен.

Специалисты напоминают, африканская чума свиней для людей не опасна, но приводит к негативным последствиям для экономики. Заболевание ставит под угрозу отрасль свиноводства и нарушает хозяйственные связи между регионами из-за карантинных мер.