Протестированные образцы продемонстрировали высокие показатели основной характеристики масло-зерновой продукции.

На прошлой неделе в отдел биохимических исследований Саратовской МВЛ от местных производителей поступили пробы сафлора для определения масличности.

По результатам анализов проверенные образцы показали достаточно высокую масличность — 37,0-38,0 %.

Специалисты отдела рассказали о назначении сафлора.

Из сафлора изготавливают масло, не уступающее по вкусовым и полезным свойствам подсолнечному маслу. В нем содержится до 80% линолевой кислоты (витамина F). В организм эта кислота может поступать только с пищей, поэтому при включении в рацион сафлорового масла, из организма выводится холестерин, повышается сопротивляемость организма вирусным и хроническим заболеваниям.

Сафлор применяют в качестве корма для скота и птиц, на сено, силос. В нем содержится большое количество клетчатки, белков, масла, сахара. При выращивании на силос, сафлор высаживают вместе с подсолнухом.

Данная сельхозкультура является ранним медоносом. Цвести начинает одним из первых. На запах его цветов прилетает много пчел, что дает возможность пчеловодам получать раннюю качку меда.

Кроме того, сафлор нашел применение в технической области. Его хорошо используют при изготовлении олифы, лаков, красок, линолеума, применяют для производства мыла.

Благодаря содержанию красящих веществ, данную культуру широко применяют в химической и текстильной промышленностях для окрашивания различных материалов.