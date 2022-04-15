Отдел бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» на текущей неделе проверил 100 экземпляров молоди толстолобика, карпа, белого амура, сома европейского.

У прудовой рыбы при ихтиопатологическом исследовании инвазионных заболеваний (протозоозов, гельминтозов, крустацеозов) не обнаружено.

Специалисты напоминают владельцам, лабораторные исследования необходимо проводить для того, чтобы обеспечить выпуск здоровой, жизнеспособной молоди рыбы в пруды и реки. Наиболее чувствительны к паразитарным заболеваниям малек и мелкая рыба.