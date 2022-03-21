Продолжается подготовка к весеннему половодью. Сегодня, 21 марта, специалисты областной службы спасения провели ледовзрывные работы на реке Терса у поселка Штейнгардт в Самойловском районе. Об этом сообщает вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Сейчас вскрытие рек наблюдается в 4 муниципальных районах. Река Алай в Балтайском районе и река Сердоба в Екатериновском районе вскрыты на всём протяжении. В Красноармейском и Вольском районе водоемы вскрыты частично. Подтоплений нет.



-Таяние снега перешло в активную фазу. Главам районов, которые находятся в паводкоопасной зоне, необходимо перевести все службы в режим повышенной готовности, проверить запасы продовольствия и медикаментов. Кроме того, необходимо усилить информирование населения, чтобы люди знали, как действовать в случае подтоплений, — отметил Бусаргин.