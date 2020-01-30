31 января 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, на тему: «Рак – не приговор».

На встрече будут подняты темы:

— Возможности предотвращения развития в организме злокачественных опухолей;

— Передовые методы лечения онкологических заболеваний;

— Реабилитация пациентов, перенесших онкозаболевания.

В дискуссии принимают участие спикеры:

— Светлана Аверьянова — заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

— Анна Макиенко — заместитель главного врача по поликлинике ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

— Геннадий Наянов — заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

— Павел Щенников — заведующий ООХМЛ№5 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

Начало мероприятия в 12:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».