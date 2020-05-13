ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» реализует инвестиционный проект по строительству и реконструкции старых городских коммунальных объектов водоснабжения и водоотведения. В частности, будут полностью заменены коммуникации на улицах Плодородная от Танкистов, 213 до Плодородной,2 и от Плодородной, 2/40 до Депутатской.

Всего будет установлено 1,337 тысячи метров новых водопроводных сетей диаметром d900.

В диспетчерской службе ООО «КВС» отметили, что за последние несколько лет на этих участках было много аварий, которые приводили к отключению воды для устранения нарушений. Реконструкция коммуникаций позволит обеспечить 15 тысяч потребителей бесперебойным водоснабжением и повысить качество поставляемого ресурса абонентам Кировского и Ленинского районов.

В прошлом году компания уже выполнила реконструкцию первого этапа на участке протяженностью 166 метров от Плодородной, 2/14 до Просечной и задействовала ранее проложенный участок водовода протяженностью 272 метра. На сегодняшний день специалисты уже произвели замену порядка тысячи метров коммуникаций, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. В зависимости от территории работы осуществляются открытым и закрытым способами, а также методом «санации».