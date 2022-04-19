Полученные результаты анализов показали стопроцентный уровень иммунитета у привитого птицепоголовья.

В текущем месяце в ФГБУ «Саратовская МВЛ» птицехозяйства Саратовской области доставили пробы сыворотки крови птиц разных возрастов (от цыплят в возрасте двух и молодняка кур – 70 дней). Отдел вирусологии и гематологии провел исследования биоматериала на напряженность иммунитета к вирусу инфекционной бурсальной болезни (болезни Гамборо).

По результатам проведенных анализов специалисты сделали заключение о высоком (стопроцентном) уровне иммунитета у привитого птицепоголовья.

Справочно

Болезнь Гамборо (инфекционный бурсит кур, инфекционная бурсальная болезнь) (Bursitis infectiosa galli — лат.) — остро протекающая инфекционная болезнь кур. Заболевание проявляется анорексией, диареей, поражением фабрициевой бурсы, внутримышечными кровоизлияниями и нефрозом (поражением почек).

Экономический ущерб от инфекции определяется потерями от гибели птицепоголовья, от выбраковки тушек вследствие подкожных, внутримышечных кровоизлияний и истощения.

Источником возбудителя является больная птица.

Заболевание может передаваться через зараженные воду, корма и т.д.

Болезнь Гамборо сопровождается подавлением иммунной системы (разрушаются лимфоциты в органах иммунной системы). Поэтому у инфицированного поголовья наряду с симптомами болезни наблюдают повышенную восприимчивость к другим заболеваниям и замедленную реакцию на многие вакцинации.

Препараты для лечения болезни Гамборо не разработаны.

Для защиты поголовья птицеводческие предприятия основное внимание уделяют профилактическим мерам в виде вакцинации. В целях проверки ее эффективности необходим лабораторный контроль уровня сформировавшегося иммунитета.