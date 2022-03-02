Минприроды по Саратовской области отреагировало на сообщение местных жителей об отходах «радужных цветов», оставляемых промышленным предприятием на улице Панфилова.

По словам ведомства, в соответствии с законом «о водоснабжении и водоотведении» контроль за составом сточных вод, сбрасываемых в систему канализации, осуществляется организацией, обеспечивающей водоотведение, то есть ГУП «Концессия».

Данная информация передана в предприятие «Концессия» для установления владельца данного канализационного колодца и лиц, сбрасывающих воды в систему канализации. А также для установления соответствия их технических условий.

Если обнаружится превышение нормативов загрязняющих веществ, то информация будет передана в Росприроднадзор по Саратовской и Пензенской областям для принятия мер реагирования.