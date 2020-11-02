Сотрудники Регионального оператора Саратовской области и филиала АО «Управление отходами» в Саратове регулярно проходят дополнительное обучение и повышение квалификации.

Изменения в сфере регулирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами требуют развития новых компетенций и проактивной систематизации накопленного опыта. На днях руководители направлений филиала компании завершили обучение в рамках повышения квалификации по программе: «Механизмы вовлечения и коммуникации потенциальных участников при реализации национальных и региональных проектов» на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Благодаря межрегиональной программе участники обучения смогли оценить факторы, оказывающие существенное влияние на реализацию нацпроекта «Экология», а также подготовить проектную идею по улучшению механизма работы с вторичными материальными ресурсами.

— Изменения в законодательстве, в подходах к работе отрасли обязывают нас идти в фарватере реформы и постоянно повышать квалификацию. Мы видим востребованность наших специалистов в других регионах, именно за счет компетенций и опыта, которые они получают в Саратовской области. Благодаря регулярному взаимодействию с коллегами из других регоператоров, мы видим степень развития отрасли в целом и свой уровень. Дополнительное образование позволяет усилить работу в рамках национального проекта и найти новые идеи для улучшения качества коммунальной услуги, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Для сотрудников АО «Управление отходами» действует образовательная программа, в рамках которой специалисты могут повысить навыки работы, а также получить новые компетенции. Также саратовский филиал компании проводит свою экопросветительскую работу, которая неоднократно отмечалась на федеральном и межрегиональном уровне.