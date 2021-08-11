Саратовский регоператор АО «Ситиматик» проводит активную судебно-претензионную работу с жителями, отказывающимися от оплаты услуги по обращению с ТКО. Основаниями для отказа называются неверно указанное количество проживающих в индивидуальном доме или фамилия прежнего собственника. При этом обязанность по корректировке и внесению актуальных сведений лежит именно на потребителе и закреплена законодательно. Зачастую, корректировки лицевых счетов происходят уже после вынесения судебного приказа и списания средств со счета должника. Именно в этот момент потребитель предоставляет пакет документов и изменение суммы долга происходит в рамках судебного процесса.

По этой причине специалисты инспекционного контроля в инициативном порядке приступили к сплошным обследованиям индивидуальных жилых домов на предмет установления количества реальных потребителей услуги. Данная работа ведется в целях уточнения лицевых счетов, так как начисления для индивидуальных домов ведется из расчета количества собственников и проживающих. Обследования проведены в 12 районах области, включая Саратов и Энгельс и коснулись уже более 40 тысяч домов.

— Работа по выверке лицевых счетов позволяет внести корректировки в базу данных начислений. К сожалению, жители, несмотря на установленную законом обязанность, не торопятся предоставлять сведения о смене собственника или изменении количества проживающих. Мы видим эффективность данной работы. Уточнение количества потребителей важно не только для начислений, но и для организации мест накопления и количества контейнеров, — рассказал начальник отдела инспекционного контроля потребителей саратовского регоператора Сергей Егоров.

Напомним, что информация о способах корректировки сведений указана на платежном документе. Самый простой способ внесения изменений: личный кабинет на сайте саррц.рф. Пользователь может прикрепить фотографии необходимых документов и отправить заявление напрямую оператору начислений. Дополнительную информацию расскажут операторы ООО «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Узнать подробнее об услуге по обращению с ТКО можно по телефону контакт-центра Саратовского регоператора АО «Ситиматик»: 8 (8452) 25-64-90.