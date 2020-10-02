Сегодня, 2 октября, в пресс-центре «Волга Медиа» прошла конференция специалистов Росреестра.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Саратовской области Екатерина Беличенко рассказала, что в регионе на учет поставлено более трех миллионов объектов недвижимости. За восемь месяцев 2020 года поступило более 200 тысяч обращений за государственной регистрацией прав за недвижимостью. Большая часть объектов — капитального строительства.

Она отметила, что если гражданин что-то хочет сделать с недвижимостью, нужно сначала получить разрешение, а потом вносить запись в Единый государственный ресстр недвижимости. Иначе могут возникнуть такие проблемы, которые и в суде будет не решить.

Замдиректора СРО «АКИПУР» Елена Каменщикова дополнила, что в любом случае при оформлении недвижимости необходимо проведение кадастровых работ.

Она рассказала, что государственная регистрация прав и исключение противоправных действий в отношении них начинается с регистрации прав в едином государственном реестре недвижимости, который осуществляет Росреестр. Оно защищается законом и может быть оспорено только в судебном порядке. Один из механизмов — внесение записи в ЕГРН не регистрировать сделки без личного участия правообладателя. Любой человек может подать соответствующее заявление бесплатно. С 2019 года вступили в силу механизмы, которые помогают противодействовать интернет-мошенничеству. Чтобы физическое лицо могло в электронном виде подать заявление в Росреестр, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью, нужно подать заявления о том, что представление такого заявления в электронном виде возможно. Либо лично через МФЦ, либо по почте. Росреестр после поступления заявления должен уведомить о нем правообладателя. Она рассказала о том, что планируется продлить дачную амнистию. Сейчас она действует до 1 марта 2021 года, а продлят до 1 марта 2026 года.

Если у человека есть земля, а как правильно совершить с ней то или иное действие по закону, он не понимает, можно обратиться к проекту «Владей Легко». О нем рассказала директор СРО «АКИПУР» Анастасия Таранникова.

Там можно найти необходимую информацию, задать вопрос, получить консультацию специалистов. На проект подписано уже около 200 тысяч человек.

Заместитель директора-главный технолог Кадастровой палаты Саратовской области Наталия Терехова рассказала о новых формах работы в связи с пандемии — дистанционно. Услуги Росреестра остались востребованными, в апреле-мае 2020 года подача документов через электронные услуги выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом.Всего за этот год поступило более 720 тысяч пакетов документов.

Наталья Корнилова, вице-президент СРО НП «Профессионалы недвижимости Поволжья», рассказала, что во время пандемии работы даже прибавилось, люди решили серьезно разобраться в своих документах. Прислано очень много заявок, были выявлены проблемы с перепланировкой, неприведение участков в соответствие. В итоге специалисты проделали большой пласт работы.