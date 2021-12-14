Специалисты Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») провели в школе №6 интерактивный экологический урок «Защита природы в наших руках» и творческий мастер-класс. Участие в них приняли учащиеся 3 «Б» класса.

Такие занятия с детьми с ранних лет воспитывают у них бережное отношение к окружающей природе и повышают экологическую культуру.

На уроке представители завода рассказали об экологической деятельности компании «Роснефть» и Саратовского НПЗ, об энергосберегающих технологиях и природоохранных программах, которые действуют на предприятии. Ребята узнали об экологическом проекте предприятия «Мы за чистый город», включающий ежегодные акции «Чистый берег», «Чистый парк», «Чистый лес» и «Чистый воздух».

Во время тематической викторины ребята ответили на вопросы по пройденной теме и сообщили, как они сами могут заботиться об окружающей природе.

Особый энтузиазм у учеников вызвала экологическая акция «Водорослям крышка!». При поддержке Саратовского НПЗ в школе были установлены специальные контейнеры для сбора пластиковых крышек. В ходе акции дети передали работникам предприятия первую партию собранных пластиковых отходов. Весной этот пластик отправят на переработку, а на вырученные средства будут приобретены и выпущены в Волгу мальки растительноядных видов рыб для очистки реки от водорослей.

Экологический урок завершился мастер-классом, во время которого ребята проявили свои творческие способности. Они раскрасили рисунки экологической тематики в брендированных крафт-альбомах, которые им подарили работники предприятия.

— Очень познавательно и интересно. Например, узнал, какие деревья самые большие и где они растут, а еще, как нефтяники заботятся о белых медведях, дельфинах и о других животных. В альбоме нарисовал нашу планету, хочу, чтобы с ней все было хорошо, — рассказал ученик 3 «Б» класса средней школы №6 Арсений.

Интерактивные уроки, посвященные вопросам экологии и безопасности, специалисты Саратовского НПЗ проводят с 2018 года. Их участниками становятся школьники, воспитанники детских дошкольных учреждений, а также дети, проходящие реабилитацию в социальных и лечебно-профилактических организациях города.