Работники Саратовского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс «НК «Роснефть», провели для учащихся младших классов средней школы №6 Саратова интерактивный урок «ЭкологиЯ и Безопасность».

Школьникам рассказали о защите окружающей среды, способах, как они сами могут помочь природе, экологических проектах компании «Роснефть» и природоохранной программе Саратовского НПЗ. Детям напомнили о правилах личной безопасности дома и на улице, а во время викторины ребята ответили на вопросы по пройденной теме.

Завершился урок творческой частью, в ходе которой дети раскрашивали рисунки по экотеме в альбомах с корпоративной символикой, а некоторые — рисовали собственные картины. Они изобразили белых медведей, северных оленей и дельфинов, исследование которых компания «Роснефть» проводит в ходе научных экспедиций.

В рамках корпоративной программы непрерывного обучения «Школа-Вуз-Предприятие» уроки экологического воспитания также проводятся с учениками «Роснефть-классов» средней школы №6 Саратова. Для школьников организуются экскурсии на завод, где им рассказывают о природоохранных объектах. Также они получают информацию для написания докладов и рефератов, с которыми выступают на научно-технических конференциях молодых специалистов предприятия.

Социально-просветительский проект «ЭкологиЯ и безопасность» реализуется Саратовским НПЗ с 2018 года. Уроки и творческие конкурсы проводятся в подшефном социально-реабилитационного центре для несовершеннолетних «Возвращение», в детских социальных, образовательных и лечебных учреждениях.

Главная цель проекта — воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающему миру и рационального использования природных ресурсов, повышение экологической культуры.

— Урок прошел очень весело, позитивно и, главное, информативно. Специалисты Саратовского НПЗ в доступной и интересной форме рассказали детям о природоохранной деятельности и экологических акциях завода и компании «Роснефть», а также о том, какой вклад сами ребята могут внести в улучшение состояния окружающей среды. Поэтому есть пожелание, чтобы такие уроки проводились и в дальнейшем, — говорит учительница начальных классов средней школы №6 Саратова Мария Егорова.