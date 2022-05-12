Приближается лето – сезон овощей и фруктов. В связи с этим, ФГБУ «Саратовская МВЛ» напоминает производителям и продавцам продуктовых товаров о требованиях технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В соответствии с документом овощи, фрукты и продукты их переработки, поступающие в обращение на территории Евразийского экономического союза, подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования.

Декларация о соответствии оформляется по Единой форме и имеет действие на всей территории Евразийского экономического союза. Заявителем при подтверждении соответствия овощной продукции может быть юридическое или зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо.

Регистрацию декларации осуществляет Федеральная служба по аккредитации. Декларация о соответствии подписывается электронно-цифровой подписью заявителя.

ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» на договорной основе оказывает услуги по сопровождению процедуры декларирования различных видов пищевой продукции, в том числе свежих овощей, на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Данная услуга включает:

— помощь в подготовке заявки на испытания продукции в целях декларирования соответствия, в том числе определение перечня показателей и методов испытаний в соответствии с нормативными документами и с учетом требований технических регламентов Евразийского экономического союза на отдельные виды пищевой продукции;

— помощь в формировании и проверку доказательной базы к декларации о соответствии;

— проверку протоколов испытаний на полноту показателей безопасности и правильности оформления;

— оформление проектов деклараций о соответствии и подготовку к подписанию электронной подписью;

— удаленную настройку рабочего места заказчика (при необходимости).

Обращаем внимание, для удобства клиентов все необходимые лабораторные испытания в рамках процедур подтверждения соответствия проводятся в аккредитованном испытательном центре ФГБУ «Саратовская МВЛ» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ43). Испытательный центр располагает квалифицированными специалистами и оснащен современным оборудованием. Это обеспечивает проведение широкого спектра лабораторных испытаний и точность полученных результатов.

Контактный телефон: (8452) 74-45-32, адрес электронной почты: smvlsertif@mail.ru