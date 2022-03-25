Проверенная продукция саратовских производителей оказалась соответствующей стандарту.

В отдел биохимических исследований Саратовской МВЛ от производителей Саратовской области поступили пробы творога.

Специалисты проверили его органолептические характеристики: консистенцию и внешний вид, вкус и запах, цвет.

Протестировали физико-химические показатели продукта: массовые доли белка и влаги, кислотность и др.

По результатам анализов, специалисты пришли к выводу, что проверенный творог соответствуют требованиям ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия».

В настоящее время в магазинах предлагается огромный выбор молочных продуктов. Настоящая продукция, согласно стандартам, должна содержать только компоненты молочного происхождения.

«Приобретая творог, обратите внимание на его внешний вид и консистенцию», — советуют специалисты. Масса должна быть мягкой, рассыпчатой или мажущейся. В ней не должны присутствовать ощутимые частицы молочного белка. Незначительное количество выделяющейся сыворотки допустимо для нежирного творога.

При покупке следует обратить внимание на цвет продукта. Он должен быть однородно белым или слегка кремовым. Это указывает на повышенную жирность творога.

Запах – важная характеристика. Он должен быть чистым кисломолочным. Не следует приобретать творог с запахом плесени. Такой продукт несвежий.

При возможности попробуйте творог на вкус. Это самый простой способ проверить качество продукта. Творог с горчинкой может очень скоро испортиться. Если продукт кислит, то этот привкус может через некоторое время еще больше усилиться.

Прочитайте этикетку. Если вместо молочного жира вы увидите в составе творога кокосовое или пальмовое масло, значит перед вами не творог, а творожный продукт.

Свежий творог можно хранить в холодильнике не более 3 суток. Продлить срок годности до 6 месяцев можно поместив творог в морозилку.