Саратовская МВЛ в I квартале выявила лейкоз крупного рогатого скота и низкий иммунитет против классической чумы у свиней.

Отдел вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» подвел итоги работы в I квартале т.г.

За три месяца в отдел поступило 6 196 проб биоматериалов, по которым проведено 7 980 исследований. Специалисты получили 235 положительных результатов.

В рамках государственного мониторинга эпизоотической обстановки лаборатория выявила три случая лейкоза КРС и сто проб крови, показавших низкий иммунитет у свиней против классической чумы. Все указанные образцы биоматериала отобраны от животных, содержащихся на территории Саратовской области.

Кроме того, в целях контроля за ситуацией по инфекционными заболеваниями животных и птиц МВЛ провела исследования на блютанг, грипп птиц, инфекционный ларинготрахеит и др. Указанных болезней специалисты не обнаружили.

При проверке на микоплазмозы сывороток крови птиц, доставленных саратовским птицеводческим предприятием, обнаружены антитела к инфекционному синовиту (Mycoplasma synoviae). Данный показатель говорит о циркуляции указанной инфекции в птицехозяйстве.

Следует отметить, что исследования выполнены в рамках собственного производственного контроля птицефабрики. Протокол испытаний лаборатория направила заказчику.

Информацию о всех выявлениях специалисты внесли в информационную систему регистрации результатов лабораторных исследований «Веста».

Специалисты отметили, что план производственной деятельности за I квартал отдел выполнил на 110 %.