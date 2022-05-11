Отдел вирусологии и гематологии проинформировал о результатах исследований в рамках государственных работ.

В конце апреля в рамках выполнения государственных работ в соответствии с утвержденными планами-графиками в ФГБУ «Саратовская МВЛ» поступили пробы различного биологического материала. Образцы на исследования направлены Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Специалисты отдела вирусологии и гематологии провели по данным пробам ряд исследований на различные вирусные заболевания птиц. Всего выполнено 200 испытаний методами РТГА и ИФА.

На определение напряженности иммунитета к вирусу болезни Ньюкасла проведено 100 исследований, синдрома снижения яйценоскости (ССЯ-76) – 40 исследований и инфекционного ларинготрахеита птиц (ИЛТ) – 60 исследований.

В результате испытаний получено 16 положительных результатов. Выявлен недопустимый (низкий) уровень поствакцинальных антител к вирусу ньюкаслской болезни в двух пробах, к вирусу ССЯ – 76 в шести пробах и к вирусу ИЛТ в восьми пробах.

Специалисты отмечают: «Выявленные в ходе мониторинговых исследований положительные результаты позволяют определить основные рисков и угрозы эпизоотическому благополучию. Это важно при организации противоэпизоотических мероприятий, проводимых в целях недопущения распространения болезней животных и птиц, а также при оценке их эффективности».

Сведения о выявлении положительных результатов внесены в информационную систему «Веста».

Выполнение планов государственных работ испытательный центр продолжит до конца года.