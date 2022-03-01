За прошедшую неделю в отдел ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ» поступило две пробы воды нецентрализованного водоснабжения (вода из скважины). Специалисты провели исследования по основным микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ) и общие колиформные бактерии (ОКБ).

В ходе лабораторных анализов один образец воды оказался не соответствующим требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В воде обнаружено превышение допустимого уровня ОМЧ (более 100 микробных клеток в 1 мл).

Информация о выявлении внесена в информационную систему «Веста» и доведена до заказчика исследований. Теперь по полученным лабораторным результатам пользователю скважины необходимо принять меры по выбору системы очистки, которая позволит привести показатели безопасности воды к норме.