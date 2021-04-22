Сотрудники спецподразделений «Рысь» и «Волкодав» Росгвардии из Саратовской области покорят гору Казбек на Кавказе, сообщает пресс-служба гвардии.

Восхождение приурочено к Дню Победы. Спецназовцы рассчитывают, что их маршрут продлиться несколько дней. Офицерам придется преодолеть многокилометровый маршрут, чтобы добраться до высот жемчужины Кавказа, посетить места боевой славы и исторические достопримечательности.

— Многие предания гласят о том, что эта высота, так же как и знаменитая гора Арарат, покоряется только тем людям, у которых открытая душа, доброе и храброе сердце. Этот маршрут рассчитан не только на сильных духом, но и физически подготовленных людей, способных стойко переносить все трудности ради достижения поставленной цели. Немало ярких страниц вписали в героическую летопись Великой Отечественной войны альпинистские отряды, громившие врага в горах Кавказа. Как горы, они непоколебимо стояли, защищая свои рубежи. Мы идем по их маршруту, а значит мы на правильном пути,- отметил командир СОБР управления Росгвардии по Саратовской области полковник полиции Дмитрий Зотиков.