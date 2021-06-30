В Саратове возбудили уголовное дело в отношении двух 26-летних парней по подозрению в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Саратовской области.

Как стало известно следствию, в начале июня 28-летняя девушка, обучающаяся в одном из саратовских вузов, задолжала своему приятелю из Адыгеи некоторую сумму денег.

Чтобы получить долг обратно, он приехал с приятелями в Саратов и поджидал девушку у общежития на улице Шехурдина. Когда должница вместе со своим 23-летним молодым человеком подошли к такси, похитители подбежали к ним. Увидев их, девушка успела забежать назад в общежитие, а сопровождающего ее парня силой затолкали в машину и увезли.

Как выяснилось позже, злоумышленники держали его против воли на съемной квартире на улице Рахова. У молодого человека отобрали телефон и лишили возможности выйти из помещения. Похитители постоянно звонили девушке и требовали возвращения денег, угрожая в противном случае расправиться с ее другом. После этого она позвонила в полицию и рассказала о произошедшем.

Силовики быстро установили место нахождения потерпевшего, и 28 июня он был освобожден сотрудниками СОБРа Росгвардии. Двое 26-летних парней были задержаны на месте. Расследование уголовного дела продолжается, сейчас устанавливаются сообщники похитителей. По результатам разбирательства будет избрана соответствующая мера пресечения.