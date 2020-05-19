В Саратове местные жители устроили подпольный игровой клуб в одном из частных домов города. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Для конспирации хозяева казино, часто меняли адреса, чтобы их деятельность не заметили стражи порядка. Однако место с игровыми автоматами нашли на улице Весенняя Кировского района. Для задержания преступников были отправлены сотрудники Росгвардии, полиции и СОБР. С места происшествия правоохранители изъяли восемь игровых автоматов.

По факту нарушения закона было возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. На данный момент происходит все необходимые мероприятия для установления местонахождения организаторов игрового клуба.

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