В Саратове местные жители устроили подпольный игровой клуб в одном из частных домов города. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Для конспирации хозяева казино, часто меняли адреса, чтобы их деятельность не заметили стражи порядка. Однако место с игровыми автоматами нашли на улице Весенняя Кировского района. Для задержания преступников были отправлены сотрудники Росгвардии, полиции и СОБР. С места происшествия правоохранители изъяли восемь игровых автоматов.

По факту нарушения закона было возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. На данный момент происходит все необходимые мероприятия для установления местонахождения организаторов игрового клуба.