Полицейские пересекли незаконную деятельность по сбыту и хранению немаркированной табачной и алкогольной продукции, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий в районном поселке Дергачи и в городе Ершове Саратовской области полицейские установили места сбыта и хранения безакцизной алкогольной и табачной продукции. Сотрудники полиции совместно со спецназом Росгвардии изъяли около 17 тысяч бутылок водки и около 2,5 тысячи пачек сигарет.

В отношении производителей незаконной продукции возбуждено уголовное дело, предусматривающее до трех лет лишения свободы и крупный денежный штраф.